Nieuwe vleugel Singer Laren wint BNA Beste Gebouw van het Jaar: 'Het overviel ons'

De uitbreiding van het Museum is ontworpen door Bedaux de Brouwer Architecten. De jury is erg te spreken over dit ontwerp. Zo stellen ze dat het project laat zien dat je soms 'de beste kwaliteit krijgt door een bestaande situatie te verbeteren in plaats van iets nieuws te maken.'

Ook stelt de jury dat het een plan was waarbij intelligent gebruikt wordt gemaakt van wat er is en het met liefde is uitgevoerd. "Singer Laren was al een begrip, en is met deze ingetogen uitbreiding naar het hoogste architectonische niveau getild. Vakmanschap puur sang, in aanpak, uitvoering en details."

