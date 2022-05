Brand in Leidsestraat, brandweer moet deel van dak appartement slopen

Een groot aantal brandweerwagens is rond 20.00 uur gealarmeerd vanwege een brand in de Leidsestraat. Het gaat om een brand op het dak.

Brand in Leidsestraat

Brand in Leidsestraat

Brand in Leidsestraat

Brand in Leidsestraat

Brand op dak Leidsestraat

De eerste melding van de brand werd al rond 19.30 uur gedaan. "Brandweer binnen drie minuten ter plaatse, ik was de eerste melder", laat een buurtbewoner weten.

Toen ging het nog om een paar brandweerwagens. Ongeveer een halfuur later werd er opgeschaald naar 'grote brand'. Er zijn daardoor meer brandweerwagens opgeroepen. "Ze krijgen het niet uit", zegt de buurtbewoner.

Volgens een brandweerwoordvoerder zal een deel van het dak gesloopt moeten worden om de brand te kunnen blussen. "Het gaat niet om een uitslaande brand, maar er zijn meer mensen en middelen nodig. Dus het heeft meer met het aantal benodigde eenheden te maken dan met de omvang van de brand."

Het gaat om een pand dat verbouwd wordt, maar het is nog niet duidelijk of die werkzaamheden ook de brand hebben veroorzaakt. Niemand raakte gewond. Inmiddels is de rookontwikkeling 'zeer beperkt'.

Tijdens de brand waren er twee honden in het appartementencomplex. De dieren zijn uiteindelijk in veiligheid gebracht.