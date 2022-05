Duurzaam buitenbad maakt winterzwemmen mogelijk: "We moeten van het gas af"

Het hele jaar in het verwarmde buitenbad van De Crommenije zwemmen: dat is de wens van Zaankanter David Sluis, die via een petitie al 1000 medestanders heeft. Maar door de hoge gasprijzen wil de gemeente Zaanstad er niet aan. Volgens David kan het wel als je het echt wil. Met twee raadsleden ging hij naar Bennekom, waar De Vrije Slag duurzaam wordt verwarmd en bijna zonder gasverbruik. Waterpompen en zonnecollectoren verwarmen het water op. Een voorbeeld voor Zaanstad, vindt David.

David Sluis en twee Zaanse raadsleden bezoeken in een duurzaam zwembad in Bennekom. - NH Nieuws

Bedrijfsleider Alex van Hunen van De Vrije Slag neemt uitgebreid de tijd om de Zaanse missie te vertellen hoe ze al jaren proberen het zwembad duurzaam te krijgen. "We kunnen ook op gas verwarmen, maar dat is alleen voor als het niet anders kan." En nu de gas de pan uit rijzen willen prijzen ze helemaal geen gas meer gebruiken. De 23 zonnecollectoren en twee waterpompen zijn om de 50 meter buitenbad voldoende te verwarmen. Alleen als het vriest lukt het niet om het water op temperatuur te krijgen.

Waterpomp

David en de raadsleden Geert Rijken van de PvdA en Flip Hoedemaeker van D66 vinden ook dat duurzame energiebronnen de toekomst hebben. "We moeten een totaal van het gas af", zegt Hoedemaeker en zijn collega Rijken vindt een investering in waterpompen een interessant. "Als je ziet hoe ze dat hier in drie jaar terugverdienen moeten we er zeker eens goed naar kijken."

En volgens de beide raadsleden is het ook noodzakelijk om duurzaam te gaan verwarmen. Uit recente cijfers blijkt dat vooral de zwembaden en sporthallen in Zaanstad verantwoordelijk zijn voor de grootste uitstoot van CO2 door gasverwarming.

Goed voor de gezondheid

Voor David is van belang dat er ook in de winter kan worden gezwommen. "Het is van belang dat mensen kunnen blijven sporten. Stel je voor dat de corona uitbreekt en de sporthallen weer dicht gaan. Dan is buiten zwemmen een laatste optie en goed voor de sociale en weer geestelijke gezondheid."

De twee raadsleden zijn nog niet helemaal overtuigd van het winterzwemmen, maar wel van een duurzame verwarming van het zwemwater. David gaat in ieder geval net zo lang door tot hij weer in de winter baantjes kan trekken in een verwarmd buitenbad in Zaanstad.