Voetgangers strijden voor hun plekje op straat: "Niet alleen maar kijken naar de horeca"

De voetgangersvereniging is boos op de gemeente Amsterdam. Ze vinden dat ze vergeten worden in de steeds drukker wordende mêlée van terrassen en andere obstakels op de stoep en daardoor de straat op worden gejaagd.

"Je moet gewoon met een totaalblik kijken en niet alleen maar met een soort van verkokering en alleen maar naar die horeca. Hoezeer ik het ook de horeca gun dat ze even een extra centje maken, maar gemeentebestuur, denk nou eens even na met wat je doet. Dat kan veel beter dan wat je nu in die terrassennota hebt verzonnen", zegt Patty Muller van de voetgangersvereniging.



Hoewel de coronaterrassen sinds vorige week in het Wallengebied al niet meer zijn toegestaan, zorgt de toenemende drukte, werkopbrekingen, fietsen en dus ook terrassen ervoor dat er volgens de vereniging gevaarlijke situaties ontstaan. Berry den Brinker, ook van de vereniging en slechtziend, gaat in zijn eentje niet meer zonder helm de straat op.

Op stap met Berry den Brinker en Patty Muller van de voetgangersvereniging.

De vereniging is vooral boos op het stadsbestuur dat de Voetgangersnota in een diepe la lijkt beland; ze willen dat die weer door de gemeenteraad wordt behandeld en dat er overal in Amsterdam stoepen zijn met een breedte van 1 meter 80 voor voetgangers.

Reactie woordvoerder verantwoordelijk verkeerswethouder Egbert de Vries (PvdA): "Amsterdam wil een stad zijn die voor iedereen comfortabel toegankelijk is. Dat betekent dat voldoende vrije doorloopruimte op het trottoir een randvoorwaarde is bij de keuzes die we in de openbare ruimte maken. Als hulpmiddel bij die keuzes heeft het college het concept beleidskader ‘Ruimte voor de Voetganger’ opgesteld. Dit beleidskader heeft stevige gevolgen voor de manier waarop we de ruimte verdelen in de stad. Gezien de aanhoudende onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt, en de implicaties van het nieuwe voetgangersbeleid voor horecaondernemers en winkeliers, vinden wij het op dit moment niet verantwoord om dit concept beleidskader voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Het is aan het nieuwe college om te kiezen voor nieuw mobiliteitsbeleid en openbare ruimte en de invulling daarvan. Daar komt voetgangersbeleid uit voort."