Meer bewakingscamera's in Beverwijk

Beverwijk gaat het cameratoezicht verder uitbreiden. Niet alleen is besloten de bewakingscamera's in het centrum twee jaar langer te handhaven, ook wordt extra apparatuur opgehangen in de Meerstraat. Dat heeft burgemeester Martijn Smit gezegd.

In de Meerstraat en directe omgeving is de laatste maanden een groot aantal incidenten geweest, variërend van diefstal en inbraak tot ernstige overlast. De gemeente spreekt op haar website van 'hardnekkige problematiek' en hoopt 'dat de maatregelen gaan leiden tot een prettiger woon- en ondernemersklimaat.'

Het geweld in Beverwijk concentreerde zich de afgelopen maanden vooral aan de andere kant van het centrum, met name de Kloosterstraat. Daar deden zich diverse steek- en schietincidenten voor, ondanks de aanwezigheid van camera's. In 2018 werden enkele camera's in de Zeestraat doelbewust gesaboteerd. Burgemeester Smit kondigde toen intensiever gebruik aan.

Ook andere plekken in het centrum van Beverwijk kregen te maken met geweldsincidenten. Zo werd in winkelcentrum De Beverhof in 2020 tot twee keer toe een aanslag gepleegd op de Poolse supermarkt Biedronka. Een half jaar later, bij een derde aanslag, bleef het bij een poging, doordat een landmijn niet afging. Was dat wel gebeurd, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest.