Arenatunnel krijgt nooddeuren en gaat in juni weer open

De door de gemeente gesloten Arenatunnel in Zuidoost kan over zo'n drie weken weer open. Dat meldt wethouder Egbert de Vries (Verkeer) in een brief aan de gemeenteraad. Er worden maatregelen genomen zodat de tunnel als veilig wordt gezien.

Experts hebben in januari, februari en maart onderzoek gedaan in de tunnel. Zij concludeerden dat de vluchtveiligheid minder slecht is dan in november 2021 werd gedacht.

"Een gedeeld beeld dat uit de onderzoeken naar voren komt is dat het aanbrengen van vluchtdeuren een snelle en kosteneffectieve maatregel is om de veiligheid bij brand significant te verbeteren en de tunnel te kunnen heropenen", schrijft De Vries in de brief.

Er zijn volgens de deskundigen en de tunnelbeheerder zes vluchtdeuren nodig. Het gaat om vier deuren in de noordbuis en twee deuren in de zuidbuis van de tunnel, die uitkomen in parkeergarage P1. De Vries verwacht dat de tunnel op 1 juni open kan. Wel bestaat er een kans dat het werk door bijvoorbeeld leveringsproblemen iets uitloopt. De uitgevoerde onderzoeken en de vluchtdeuren kosten 400.000 euro.

Renovatie

Er moet ook na de heropening nog steeds een renovatie plaatsvinden. Die renovatie zou in 2022/2023 plaatsvinden, maar is uitgesteld omdat er geen ruimte voor was in de begroting. Wanneer de renovatie wel plaatsvindt, is nog steeds onduidelijk. Mocht de verouderde apparatuur in de tunnel de komende jaren uitvallen dan kan de gemeente opnieuw besluiten om tot sluiting over te gaan.

De Arenatunnel is sinds december vorig jaar dicht.