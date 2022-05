Angela vindt haar dubbelganger: "Het is net alsof we elkaar al jaren kennen"

In onderstaande reportage vertelt Angela over haar zoektocht:

In de oproep van Angela herkende Daniëlle zich. Angela vindt dat de twee nu niet echt meer op elkaar lijken, maar vroeger kreeg Daniëlle, net als Angela, ook vaak te horen dat ze arrogant was omdat ze niet eens zwaaide. Dit gebeurde bijna dagelijks.

De dubbelganger van Angela, Daniëlle, blijkt ietsje jonger te zijn. Ze is 47 en woont nu in Zaandam. Vroeger woonden ze beide in Krommenie. "We hebben in precies dezelfde buurt gewoond. Er zijn heel veel gelijkenissen."

Familie

Vooral het karakter vindt Angela erop lijken. De twee vrouwen willen gaan uitzoeken of ze misschien verre familie zijn. "Het is net of we elkaar al jaren kennen." Het is dan ook overduidelijk: "We blijven contact houden."

Morgen gaat NH Nieuws voor een vervolgreportage langs Angela en Daniëlle, om te kijken of de gelijkenissen nog ergens zichtbaar zijn.