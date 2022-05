Dankzij Luc (78) zijn de kerkuilen weer helemaal terug: "Ben al 35 jaar bezig"

Eind jaren 80 begon Luc Smit (78) aan zijn missie om de kerkuilenpopulatie in Noord-Holland op te krikken. Want in 1978 was 'de mooiste vogel die er is' officieel verdwenen. De initiatiefnemer begon daarom broedkasten op te hangen door de provincie. Dat het achteraf zo'n groot succes zou worden, had Smit nooit durven dromen.

kerkuilen - NH Nieuws

Met een grote glimlach loopt Luc Smit over het erf van een boer die aan de Zuidermeerweg woont. De uilen liefhebber loopt de gigantische schuur binnen en wijst naar de broedkast die zo'n 10 meter hoog hangt.



"Voor het eerst sinds 2014 zitter er weer kerkuilen in deze kast. Ik ben benieuwd of ze al eieren hebben gelegd. Maar volgens mij wel, want je ziet vliegjes rondom de kast fladderen."Volgens Smit geven de vliegjes de indicatie dat er een dode prooi in ligt, zoals bijvoorbeeld een veldmuis. Hierdoor is vast te stellen dat de uilen voedsel leveren aan hun jongen.

Luc Smit (78) klimt nog steeds regelmatig de ladders op om de broedkasten te controleren - Tom de Vos

Ondanks de oudere leeftijd van Smit, klimt hij nog steeds regelmatig de ladders in om de kasten van dichtbij te bewonderen. "Het vrouwtje heeft vier eieren gebroed", ziet Smit, terwijl hij op zo'n 10 meter hoogte staat met een wankele houten ladder tussen de benen. Stichting Begin jaren '90 haakten andere mensen aan bij Smit en werden er per regio mensen aangesteld om de broedkasten voor de uilen op te hangen. De Stichting Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland ontstond en inmiddels zijn de vogels door heel Noord-Holland te bewonderen.

Evert Kunst bouwt al sinds 2001 de broedkasten voor onder andere de kerkuilen - Tom de Vos

Sinds 2001 maakt Evert Kunst de broedkasten voor onder andere de kerkuilen. "Ik heb er zeker wel een paar honderd gemaakt voor Luc", concludeert Kunst in zijn werkplek aan de Westerblokker in Blokker. Voorheen zette Kunst ze ook zelf in elkaar, maar omdat de afmetingen van de broedkast vaak te groot zijn om in de auto te stoppen, heeft hij bouwpakketten klaarstaan. "Je zet ze zo in elkaar." Trots Initiatiefnemer Smit is zo trots als een uil.. pauw. "Ik had 35 jaar geleden echt niet verwacht dat het zo'n succes zou worden. Ze zitten nu weer door heel Noord-Holland verspreid." Smit hoopt nog op extra handen. "We zijn allemaal op leeftijd, dus het zou geweldig zijn als anderen met een passie voor uilen ons willen helpen."