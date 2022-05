Nieuwbouw school Naarden valt half miljoen duurder uit

Gooise Meren moet flink meer geld uittrekken voor de realisatie van de nieuwbouw van basisschool De Tweemaster in Naarden. Het nieuw te bouwen schoolpand gaat bijna een half miljoen euro meer kosten dan in eerste instantie was voorzien.

De gemeente had een bedrag van net iets meer dan 3,1 miljoen euro begroot voor het nieuwe pand van de basisschool aan de Limburg van Stirumlaan. Maar dat bedrag is nu niet meer afdoende. Volgens onderwijswethouder Geert-Jan Hendriks moet er nu een klein half miljoen bij. Om precies te zijn, gaat het om 471.308 euro extra en daarmee kost het duurzame schoolgebouw de gemeente 3.580.000 euro.

Aan deze prijsstijging kan Gooise Meren zelf vrij weinig doen. Uit de uitleg in het raadsvoorstel, dat woensdag 25 mei aan bod komt in de gemeenteraad, blijkt dat het vooral door de inflatie komt, waar sinds 2020 sprake van is. De bouwkosten en -materialen zijn bijvoorbeeld hard gestegen. Daarnaast is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt.

Efficiënt ontwerp

Zelf nog veranderingen aanbrengen in het bouwplan is volgens de wethouder niet mogelijk. De Tweemaster heeft samen met de aannemer in het ontwerp al gekozen voor een heel efficiënt gebouw. Als voorbeeld wordt gegeven dat er bewust is gekozen voor minder gevel, wat een vrij duur bouwonderdeel is.

Het nieuwe onderkomen van De Tweemaster moet bestaan uit tien lokalen, vier leerpleinen, een technieklokaal en een kookatelier. Het gebouw zelf moet naar zeggen van de school zelf het meest duurzame schoolpand van de gemeente worden. Dat houdt onder meer dat het CO2-neutraal moet zijn, dat er zonnepanelen op het dak komen te liggen en dat er een warmtepomp wordt aangelegd.

Overlast

Inmiddels staat het pand in Naarden al geruime tijd leeg. De Tweemaster heeft het schooljaar 2020-2021 afgerond en is na de zomervakantie verhuisd naar het tijdelijk onderkomen aan de Amersfoortsestraatweg. Het pand aan de Van Limburg Stirumlaan is namelijk bouwtechnisch gezien niet meer bruikbaar. Nu het gebouw leegstaat ervaren omwonenden vandalisme en overlast van jongeren. Deze klachten zijn bekend bij de school en de gemeente.

Duidelijk is wel dat het huidige gebouw sowieso tegen de vlakte gaat. Gooise Meren hoopt dat dit zo snel mogelijk gaat, ook gezien de overlast die er nu veroorzaakt wordt. Het is wachten op het verstrekken van de vergunningen, ontheffingen en het benodigde krediet. Voor de sloop moet de politiek nog akkoord gaan met een bedrag van 140.000 euro. Ook moet de politiek nog groen licht geven voor het krediet van 3,5 miljoen van de nieuwbouw.