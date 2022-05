Alkmaarse buurt haalt schouders op over schietpartij: "Al drie keer meegemaakt"

Vier schoten klonken er vanmiddag in de Terschellingstraat in Alkmaar, vertellen omwonenden aan NH Nieuws. Toch haalt een aantal van hen hun schouders erover op: "We hebben hier al drie keer een schietpartij meegemaakt", vertelt Marja Terstal. De politie heeft inmiddels een 26-jarige man aangehouden.

NH/ Tom Jurriaans

De verdachte komt uit Alkmaar. Zijn rol en betrokkenheid bij het incident worden door de politie onderzocht. De schoten vonden plaats in Alkmaar Noord, vlakbij winkelcentrum de Mare en het Stedelijk Dalton College. Terwijl de politie onderzoek doet en een speurhond de struiken doorzoekt naar kogelhulzen, snoeit een buurtbewoner de heg. Kinderen spelen in de speeltuin en buurvrouwen maken een praatje met elkaar. Net als Marja geeft omwonende Debby Korèn aan dat er in de afgelopen jaren al drie keer in de straat geschoten is. "En ook meerdere steekpartijen. Zolang er geen mensen op de grond liggen, is er geen paniek", zegt ze.

Quote "Als ik van elke politiebus die aan komt rijden moet schikken, dan kan ik wel hele dagen in de stress liggen" Marja Terstal (Buurvrouw)

Daar denkt Marja hetzelfde over. Eerder maakte ze een politie-inval mee in de straat. "Toen heb ik een paar nachten niet kunnen slapen. Maar nu is er voor mij niets gebeurd: we zijn het wel een beetje gewend hier." In een flat tegenover Marja gebeurt volgens haar 'iedere keer wat' en komt de politie regelmatig langs. "Als ik van elke politiebus die aan komt rijden, moet schikken, dan kan ik wel hele dagen in de stress liggen", zegt ze nuchter. Twee jaar geleden maakte Debby ook een schietincident mee. Toen werd er recht voor haar deur geschoten, terwijl ze met haar dochter in de tuin zat. "Dat vond ik heftiger, omdat ik er dichter op zat", vertelt zij. De man met het pistool in zijn hand keek haar toen recht in haar ogen aan: "Toen ben ik naar binnen gerend, langer wilde ik niet wachten." NH Nieuws sprak buurtbewoners die er niet van staan te kijken dat er weer wordt geschoten in de wijk. Tekst gaat verder onder de video:

Schietpartij Alkmaar - NH Nieuws

Bewoonster Malia Hollo reageert geschokt op het incident, ondanks dat ook zij het nodige heeft meegemaakt in de buurt. "Ik hoorde vier schoten, heel duidelijk. Ik was een beetje bang, want het gebeurde voor de deur en het klonk heel anders dan vuurwerk", vertelt ze. Dat er zo vaak tumult is in de Terschellingstraat, komt volgens Debby doordat er mensen 'geplaatst worden' die met urgentie een woning nodig hebben. "Daar zitten ook mensen bij waarbij de mentale zorg niet op orde is en de begeleiding ook niet." Die mensen kunnen er ook weinig aan doen, redeneert ze. "Ik keur het niet goed, maar denk dat we ook moeten kijken naar de gezondheidszorg."

Quote "Ik woon hier nu vijftien jaar maar ik ben het ondertussen wel zat. Voor mijn kinderen wil ik graag naar een rustigere buurt verhuizen" Buurtbewoner

Een andere buurtbewoner die is opgegroeid in de wijk en graag anoniem wil blijven, wil zo snel mogelijk weg uit de buurt. "Ik woon hier nu vijftien jaar maar ik ben het ondertussen wel zat. Dat komt vooral omdat ze in de flat achter ons daklozen, verslaafden en verwarde mensen opvangen. Voor mijn kinderen wil ik graag naar een rustigere buurt verhuizen." Maar dat is lastig, vertelt Malia – die iedere keer 'hoopt dat het beter wordt in de toekomst'. "Het is niet makkelijk om een andere woning te krijgen", besluit ze.