Bruisend buurtcentrum 'de Bovenkruier' lijkt gered van de ondergang

Bingo, Klaverjassen en zelfs oosterse vechtsporten: bij buurtcentrum de Bovenkruier kan het allemaal. Nog wel, want na 10 jaar stopt het bestuur ermee. "Ik kreeg er buikpijn van", zegt het nieuwe bestuurslid Lonneke van Soest, toen ze besefte dat het buurthuis dreigde te verdwijnen. Daarom besloot ze de stoute schoenen aan te trekken en dan maar zelf in het bestuur te stappen.

Na een speurtocht van een half jaar lijkt er een nieuw bestuur gevonden te zijn die het buurthuis kan laten voortbestaan. Maar daarmee is het voortbestaan nog niet helemaal in kannen en kruiken.

"Er zijn nog wel wat stapjes die we moeten nemen, zoals het huurcontract afsluiten en nog wat van dat soort zaken", zegt scheidend bestuurslid Marieke Rijk. Ze hoopt dat ze op 20 mei echt kan zeggen dat het buurthuis open blijft.

Bruisend gebeuren

Ondertussen wachten de bezoekers met spanning af. "Ik zit hier op biljarten en klaverjassen en bij het eetcafé", zegt Gijs Smit. Hij kan zich niet voorstellen dat het buurthuis zou moeten sluiten.

Ook bij het klaverjassen vragen mensen zich af waar ze dan naar toe moeten gaan. Het is voor Lonneke ook een van de redenen om in het bestuur te stappen. "We hebben het met corona gezien, mensen zijn dan eenzaam en zitten dan thuis. Het is toch het bruisende gebeuren in de wijk. "