Mogelijk schietincident aan Alkmaarse Terschellingstraat

In de Terschellingstraat in Alkmaar heeft eerder vanmiddag vermoedelijk een schietincident plaatsgevonden. Rond 12.45 uur kreeg de politie een melding binnen dat er geschoten zou zijn. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De politie is groots uitgerukt, gekleed in zware kogelwerende vesten. Ook is een politiehelikopter ingezet, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Op dit moment wordt door de politie onderzoek gedaan naar de melding. Hierdoor is de Terschellingstraat deels afgezet.