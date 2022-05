Verkeersdrukte rond Naarder school: Madelief en Febe doen daar met hun borden wat aan

Vrachtwagens, fietsers en héél veel auto's: de ochtendspits is druk op de Cort van der Lindenlaan in Naarden. En dat is niet altijd veilig, vinden Madelief (9) en Febe (10). Daarom ontwierpen ze ieder een eigen verkeersbord. Vandaag was de feestelijke onthulling.

"30 hier geeft ons veel plezier," staat op het bord van Madelief van der Veen. "Ik heb er twee opgestoken duimen onder getekend voor de mensen die zich wél goed aan de snelheid houden." Want het voelt niet altijd even veilig op de kruising met de Verlengde Fortlaan. "Het is soms gevaarlijk druk hier," vertelt Madelief. "Sommige kinderen moeten hun ouders bellen als ze veilig aan de overkant zijn gekomen. Dus ik dacht: daar moet ik wat aan doen!"

Madelief is supertrots dat het bord er hangt - NH Nieuws

Het nieuwe bord is het resultaat van een verkeersproject op de Minister Calsschool (locatie de Fortlanden), onder leiding van Veilig Verkeer Nederland. De groepen 5 en 6 mochten zelf nadenken over nieuwe verkeersborden om hun woonplaats veiliger te maken. Rekening houden Het ontwerp van Madelief uit klas 5b kwam als winnaar uit de bus. "Daar ben ik heel blij mee. Misschien hangt 'ie er wel mijn hele leven en dan heb ik er altijd plezier van." Het verkeersbord van Febe van Traa uit klas 6b werd tweede, deze wordt vlakbij de school opgehangen. "Mensen moeten zachter gaan rijden en rekening houden met kinderen," vindt ze. Ze is erg trots dat haar idee nu een écht verkeersbord is geworden. "Ik houd erg van tekenen en vind het heel cool dat ik ook heb gewonnen."

Febe wil dat automobilisten aan spelende kinderen denken - NH Nieuws / Rachel Morssink

Ook de gemeente Gooise Meren erkent dat de Cort van der Lindenlaan niet langer veilig is. "Dit is een gevaarlijke plek en het is een heel drukke straat," zegt wethouder Nico Schimmels. "De verkeersdrukte is toegenomen en de inrichting van de weg voldoet niet meer." Probleem van de gemeente En zijn de kinderen nu eigenlijk niet bezig om het probleem van de gemeente op te lossen? "Haha, dat zou mooi zijn. Nee hoor, we moeten het met z'n allen doen en zorgen dat het weer veilig is hier," aldus de wethouder. "We zijn hard bezig met plannen om het hier veiliger te maken." En tot die tijd heeft Madelief een duidelijke boodschap voor de automobilisten. "Rij gewoon 30, want anders breng je levens in gevaar. Zorg dat iedereen veilig kan oversteken en rustig naar school kan!" Ook de andere basisscholen in Gooise Meren gaan binnenkort aan de slag met het verkeersbordenproject.