Actiegroep wil vuist maken tegen stijgende huren: "Betaal de huurverhoging niet"

Wonen is niet goedkoop, maar vanaf juli gaat de huur voor veel mensen weer omhoog. Lang niet iedereen kan zich dat veroorloven. Actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging roept daarom op de verhoging niet te betalen. Dat is legaal én heeft in 2020 bij de helft van de wanbetalers succes gehad. "Er valt echt iets te winnen."

Dit jaar is de actie een stuk gegroeid, Heijkamp spreekt van duizenden leden, in het hele land. Dat stemt de groep positief. Hoewel de organisatie blij is voor de individuele winsten, uiteindelijk willen ze een politieke verandering. Heijkamp: "We willen zorgen dat de huren komende jaren bevriezen. We willen een grotere verandering voor het collectief."

In 2020 voerde de groep dezelfde actie en met succes: honderden mensen deden mee en, volgens Heijkamp, hebben de helft uiteindelijk geen verhoging hoeven betalen. “Als de verhuurder niet binnen drie maanden een brief stuurt, dan hebben ze het bezwaar geaccepteerd. Op die manier zijn in sommige gevallen de huurverhogingen niet doorgegaan, er valt dus individueel echt iets te winnen.”

Het is een wettelijk toegestane actie: niet betalen is een vorm van bezwaar maken en dat is legaal. “Belangrijk is wel,” zo adviseert woordvoerder Abel Heijkamp, “om het bedrag van de huurverhoging op je spaarrekening te zetten. Mocht de huurverhoging alsnog doorgevoerd worden, dan moet je alsnog het resterende bedrag ophoesten.”

Ook in Noord-Holland hebben mensen moeite met de huurstijgingen. Zo moet Willem Blok uit IJmond vanaf juli honderd euro extra per maand betalen, een stijging van 13 procent. De verhoging voelt extra wrang omdat het onderhoud flink tegenvalt: de isolatie laat te wensen over en de kelder staat regelmatig vol water.

Stomweg geen extra geld overmaken. Zo willen de actievoerders en deelnemers het tij keren. Uit onwil, maar ook uit wanhoop: Nibud luidde in 2019 al de noodklok, 800 000 huishoudens houden door hoge woonlasten te weinig over voor levensonderhoud.

Om die collectieve verandering op stoom te brengen brengt de groep mensen bij elkaar in lokale actiegroepen. Lokale netwerken organiseren flyeracties en zo raken steeds meer bewoners betrokken. Heijkamp: “De huurders die ik hoor zijn laaiend enthousiast. Het kwartje valt bij steeds meer mensen.”

Goed actiemiddel

De verhoging weigeren is een bekende actie bij de Woonbond en woordvoerder Marcel Trip snapt dat de actiegroep mensen erop wijst. “Je geeft als huurder daarmee een signaal af, het is een goed actiemiddel. Daarbij is het wel goed om te weten dat je met de actie de verhoging niet per se tegenhoudt. De regels rondom huurverhoging verander je er niet mee.”

Trip wijst op de online check die de woonbond aanbiedt, waarmee je kunt zien of jouw huurverhoging gegrond is. “Als de verhoging niet volgens de regels is, dan kun ‘m via bezwaar tegenhouden. Het is goed om te kijken of dat het geval is. En zo niet, dan kun je het via deze actie alsnog proberen.”

Verhuurdersheffing

Daarbij is hij het eens dat het goed is om op verschillende manieren druk uit te oefenen op de politiek. De woonbond zet zich ook in om de huren te bevriezen, maar dan voor 2023. Vanaf dat jaar hoeven woningcorporaties geen verhuurdersheffing meer te betalen, een regel die in 2013 werd ingevoerd en ervoor zorgde dat de huren flink omhoog schoten.

“Wat ons betreft moeten huurders zeker iets gaan merken van het wegvallen van die heffing. Huurders hebben er eerder ook voor betaald, dus het is meer dan logisch dat ze nu ook het wegvallen van de heffing meekrijgen.”