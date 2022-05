Hoofddorper (53) zwaargewond achtergelaten na aanrijding op Aalsmeerse weg

Van achter

Het slachtoffer kwam waarschijnlijk van de N196 af en fietste in de richting van de Opheliaweg/Aalsmeerderweg. Hij is vermoedelijk van achter aangereden. De politie roept de bestuurder van de auto die hem vervolgens aan zijn lot overliet op om zich te melden. Over de Stommeerkade fietsen veel mensen die naar hun werk op de bloemenveiling gaan.