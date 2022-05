De Peiling: ik was bloednerveus voor mijn eindexamen

Duizenden middelbare scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamens. Rijen aan tafels in de gymzaal en gespannen gezichten bij de leerlingen. Het is voor veel mensen één van de stressvolste momenten in hun leven. Krijg jij nog zweethanden als je aan jouw middelbare schoolexamen terugdenkt? Of was het appeltje-eitje?

Coronatijd

Ook dit jaar zijn de examens aangepast vanwege corona. Zo krijgen leerlingen meer tijd om de examen te kunnen in spreiden. Leerlingen van het Tabor College d'Ampte in Hoorn hoeven alleen examen te doen in theorievakken. Het praktijkexamen voor de beroepsgerichte vakken is dit jaar afgeschaft, omdat het tijdens het examen te lastig is om afstand te houden. Om het vak toch af te ronden hebben de leerlingen voor deze vakken alleen een schoolexamen gedaan.

Zenuwen

Ondanks de versoepelde examenregels zullen de zenuwen bij de leerlingen er niet minder om zijn. Zeker als je nog wat punten moet compenseren om dat diploma te halen. En na je examens moet je ook nog eens een paar weken vol spanning wachten op dat verlossende telefoontje.

Hoe was dat bij jou?

Was jij goed voorbereid voor je examens? Of maakte je je zorgen omdat je toch nét te weinig had geleerd? Die onvoldoendes die je op moet halen. We gaan terug naar je schooltijd met de stelling: ik was bloednerveus voor mijn eindexamen.