Veiligheidsregio: Vooralsnog geen extra opvangvangplekken Oekraïners mogelijk

Aan het begin van de crisis is door de landelijke overheid aan alle 25 veiligheidsregio's gevraagd 2.000 opvangplekken te realiseren. Dat komt neer op totaal 50.000 opvangplekken. Dit zou 23 mei gerealiseerd moeten zijn.

Maar nu vraagt de staatssecretaris om per 23 juni hier nog eens een extra 25.000 opvangplekken bij te realiseren. Volgens de veiligheidsregio is de verdeling van dit laatste getal niet evenredig per regio en is gevraagd om te kijken naar wat elke regio aankan.

De Gooise gemeente zeggen dit extra aantal vooralsnog niet te kunnen regelen omdat als eerste de 2.000 plekken nog gerealiseerd moeten worden. Ook zou er niet gekeken worden naar de grootte van het gebied en het aantal inwoners. Gooi en Vechtstreek is de kleinste van de 25 Veiligheidsregio's.

Eerst 2.000

De regio laat weten dat de prioriteit nu zal liggen bij het realiseren van de als eerste afgesproken 2.000 opvangplaatsen. Volgens het dashboard van de regio zijn er bijna 1400 geregistreerde Oekraïners opgevangen op gemeentelijke- en particuliere opvanglocaties.

Hiervan zijn de meeste opgevangen in Hilversum, namelijk 630. Huizen staat nummer twee als het gaat om opgevangen Oekraïners, zij hebben er 319 opgevangen. Gevolgd door de Gooise Meren met 205, de BEL-gemeenten met 159 en Wijdemeren met 85. Dit dashboard wordt doordeweeks om de twee uur geupdate.