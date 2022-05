Komt er met arrestatie Roemeens duo einde aan katalysatordiefstal in West-Friesland?

De politie kreeg een melding binnen van een verdachte situatie. Toen de politie poolshoogte ging nemen, werd het tweetal, twee mannen van 19 en 23 uit Roemenië, op heterdaad betrapt. Een auto stond op een krik. Ook vond de politie vier katalysatoren in een tas en gereedschap om deze los te snijden.

Of het tweetal in verband wordt gebracht met eerdere diefstallen, wordt nog onderzocht. "Dat is onderdeel van het onderzoek", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten.

Aannemer Frans Halsema uit Hoorn, die een eigen klusbedrijf heeft, herkent het verhaal. Hij is één van de gedupeerden, van wie een katalysator is ontvreemd. Nietsvermoedend liep Halsema in oktober vorig jaar nog naar zijn auto. Toen hij het contactslot omdraaide, werd hij compleet verrast. "M'n auto maakte veel herrie. En wat bleek: mijn katalysator was weg. Ik begreep er niks van. Wat moeten ze met een achttien jaar oude auto?"

Duur grapje

Maar de katalysatoren zijn gewild vanwege de edelmetalen – rodium, palladium en platina – die erin zitten. De schade bedroeg 2.100 euro. Een duur grapje dus. "Een nieuwe katalysator kost zo'n 1.800 euro", weet hij. "Maar omdat ze het bij mij hadden weggezaagd, moest er ook een nieuwe flens tussen." Gelukkig is hij goed verzekerd. "Daar kwam ik later pas achter, dus ik heb echt mazzel gehad. Anders is het een duur grapje."

Nummer vijftien

En daarmee is Halsema zeker niet het enige slachtoffer in West-Friesland. "Het gebeurt wel vaker. Ik was nummer vijftien. Althans, dat zei de politie toen."

Hij is dan ook blij dat er iemand is opgepakt. "Het is een kat-en-muisspel. Binnen een mum van tijd hebben ze 'goud' in handen. Een minuutje, meer hebben ze niet nodig."

Halsema had wel een vermoeden dat het om Roemenen of Oost-Europeanen ging. "Het verbaast mij niks. Mijn buurvrouw heeft een camera en op die beelden is te zien dat er een busje met een Roemeense kenteken door de straat rijdt. Ze trekken rond. Misschien komen ze wel weer terug, dat is het irritante. Ik kan vanwege mijn bedrijf moeilijk al mijn auto's voor de deur zetten."