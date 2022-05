Onrust om sloop woningen voor nieuwbouw: "Kiezen? Straks wonen we in een pijpenla"

Onrust in de Laan Bloys van Treslong in Den Oever: bewoners zijn ongerust over de sloop van 34 woningen in de straat. Woningbouwvereniging Beter Wonen wil er opnieuw 34 woningen voor terugbrengen, maar de inrichting van die nieuwe huizen staat veel huidige bewoners niet aan. "Het is nu al klein en straks krijgen we nog minder ruimte. Kunnen we echt kiezen? Straks wonen we in een pijpenla."

Hegeman: "Ik had getekend, maar heb dat snel teruggetrokken toen ik beter keek naar de plannen." Vooral de indeling van de nieuwe levensloopwoningen stuit op bezwaren. "Het huis wordt groter, maar de ruimte die ik krijg wordt alleen maar kleiner. De bijkeuken verdwijnt en - dat vind ik wel fijn want ik ben al op leeftijd - er komt een slaapkamer beneden, maar dan moet ik door de kamer, door de slaapkamer en de keuken naar het toilet. Nou, nee."

"Het geeft veel onrust in de straat", zegt Cobie Reitsma op nummer 16. "Wat moeten wij met twee volwassen kinderen met een levensloopwoning? De kelder verdwijnt en de bijkeuken. Waarom is een bijkeuken ouderwets? Ik wil best naar de gezinswoningen aan de overkant, maar ook over die indeling is niet goed nagedacht. Daar zit de keuken aan de voorkant, terwijl we zo gewend zijn aan de voorkant te wonen, de straat te zien, de buren die voorbij komen."

Reitsma: "Ik vind het positief hoor, gasloos, mooi en fris, maar ik heb horen zeggen dat Beter Wonen tijdens informatieavonden heeft beweerd dat als de 70 procent niet wordt gehaald er een tweede ronde gesprekken komt. Als er dan nog steeds geen meerderheid is, dan stoppen ze met het onderhoud aan de woningen. En wat moeten we dan? Het is ook emotionele waarde, mijn man woont hier al 32 jaar."

Terughoudend

"Zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst van de woningen zullen we uiteraard terughoudend zijn met investeringen en groot onderhoud aan de woningen", reageert directeur Maurice Dirks van Beter Wonen. "Het hangt van het vervolg af van welke redenen er voor de bewoners zijn om niet in te stemmen met het voorgestelde plan. In dat geval gaat de periode van onzekerheid langer duren, terwijl veel bewoners juist om duidelijkheid vragen."

Uiterlijk eind juni verwacht Beter Wonen duidelijkheid te kunnen geven aan de bewoners.