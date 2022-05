Amsterdamse theaters al maanden open, maar moeizaam gevuld: "Iets meer dan de helft"

Voor het Polanentheater in de Spaarndammerbuurt betekent het wegblijven van publiek dat er nu wekelijks zalen niet volledig gevuld zijn. Ik denk dat het iets meer dan de helft is, maar nog zeker geen 100%", aldus mede-bedrijfsleider Mitchell Raijmakers. "En wat kun je eraan doen? Ik zou het echt eigenlijk niet meer weten, want het is er. Alleen de bezoekers komen nog niet in groten getale. Dat is gewoon een probleem."

Andere manier

Bij Theater Bellevue zijn de zalen ook niet gevuld zoals voor de pandemie, gemiddeld voor 60 à 65 procent. Daarom worstelen ze daar nu met de vraag: "Hoe lukt het ons om het publiek weer naar de zaal te krijgen?" Directeur Eve Hopkins denkt dat een andere benadering nodig is.

"Ik denk dat het idee van 'we hebben een voorstelling en het publiek komt wel', die werkt wel, maar voor een bepaald gedeelte van het publiek", legt ze uit. "Het leuke is dat we door corona, als een soort fijne bijvangst, nu na moeten denken om op een andere manier je publiek te gaan bereiken. Die wil veel meer betrokken zijn, dan alleen maar 'koop een kaartje, ga erin en ga erna weer uit'."