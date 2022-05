Ajax pakt 36e landstitel na simpele zege op sc Heerenveen

Ajax heeft woensdagavond officieel het landskampioenschap behaald. De Amsterdammers versloegen in de Johan Cruijff Arena sc Heerenveen met 5-0, waardoor de 36e titel een feit is. Nico Tagliafico, Steven Berghuis, Sébastien Haller, Brian Brobbey en Edson Álvarez waren trefzeker in de kampioenswedstrijd.

Publiekslieveling Tagliafico werd vervolgens luidkeels toegezongen door de supporters. Mazraoui was dichtbij de tweede goal van Ajax, hij schoot de bal in een keer vanuit de lucht op het doel. Mulder bleek spelbreker. Steven Berghuis zorgde voor de tweede treffer van de avond.

Na een indrukwekkende minuut stilte voor de overleden Henk Groot en Jody Lukoki werd er vuurwerk afgestoken, waardoor de wedstrijd later begon. Het duurde even voordat Ajax door de muur van Heerenveen kon breken. Na negentien minuten stoomde Nico Tagliafico mee op en schoot de bal hard achter Erwin Mulder: 1-0. De voorzet van Noussair Mazraoui leek over de achterlijn te zijn geweest, maar de VAR keurde de goal desondanks goed.

Ajax op rozen

Na een goede steekpass van Dusan Tadic op Jurrien Timber vond de verdediger Berghuis. Hij kon de bal daarna simpel in het lege doel tikken: 2-0. De avond werd nog gemakkelijker voor Ajax, nadat Ibrahim Drešević Berghuis onderuit haalde in het strafschopgebied. De penalty werd vervolgens benut door Sébastien Haller, hij scoorde voor het eerst na zes duels zonder goal. De laatste treffer was in de Klassieker.

36e landstitel

De eerste grote kans in de tweede helft was voor de Amsterdammers. Berghuis kon na een puike voorzet van Davy Klaassen simpel zijn tweede maken, maar schoot voor open doel hoog over. Mazraoui werd hierna gewisseld en kreeg een staande ovatie van het publiek. Hij lijkt transfervrij de overstap te gaan maken naar Bayern München.

Na een matige fase van beide ploegen zorgde Kenneth Taylor voor een beetje opleving, maar zijn schot ging hoog over. In de tegenstoot hield Maarten Stekelenburg een goed schot van Haye tegen. Invaller Mo Kudus schoot nog tegen de lat. Brian Brobbey die ook was ingevallen, maakte 4-0. Edson Álvarez scoorde in de laatste minuut nog 5-0, waardoor de avond nog mooier werd.

Door de zege is Ajax voor de 36e keer in de historie landskampioen geworden. Trainer Erik ten Hag sluit daarmee zijn periode bij de Amsterdammers af met de titel.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui (Rensch/56), Timber, Blind, Tagliafico; Álvarez, Klaassen (Kudus/68), Taylor (Regeer/81), Berghuis; Haller (Brobbey/56), Tadic (Daramy/81)