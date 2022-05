Ajax-fans klaar voor spannende wedstrijd: "Knoop in mijn maag"

"Ik voel een knoop in mijn maag", vertelt een supporter die vanavond in de Arena zit. "Het is wel een wedstrijd dat je zegt, het moet er toe doen nu. Dit is de wedstrijd, this is the moment, so it will be."

Anderen zijn helemaal niet gespannen voor de wedstrijd. "Omdat we gewoon kampioen gaan worden. Zo is dat, daar hoef je niet gespannen voor te zijn. Het is meer de spanning van hoeveel gaat het worden 4 of 5 -0?" De fan vertelt dat hij altijd vertrouwen zijn club heeft. "Iedereen krijgt wat ie verdient en wij verdienen het gewoon om kampioen te worden."

Een andere supporter is nog niet gespannen. "Maar wellicht kan het spannend worden. Laten we hopen van niet, ik denk het eigenlijk niet. We gaan gewoon volle bak winnen natuurlijk."