Leraren zien Britse premier op historisch moment in Finland: "Boris we love you!"

"Heel bijzonder om mee te maken", zegt Renee Zwaan van OBS Frankendael in Callantsoog. Zij is samen met haar collega's in Finland om te kijken hoe het onderwijs daar georganiseerd is. En dan met name de zorg binnen het onderwijs. "We liepen voorbij en er was allemaal reuring. Dus wij vroegen aan iemand wat er gebeurde. 'Hij komt', zeiden ze toen. En het was dus Boris Johnson!"

Zwaan heeft het moment vastgelegd met haar telefoon. Op de beelden is te zien hoe Johnson uitstapt. "Toen zijn wij een beetje gaan schreeuwen en zwaaide hij. Wij zeggen dat het speciaal naar ons was", zegt Zwaan met een lach. Het was duidelijk dat de omgeving goed beveiligd was, het gewicht van het moment was voelbaar. "Ja, de snipers lagen op het dak. Indrukwekkend om te zien."

