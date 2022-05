OM eist 15 jaar cel voor beschieten dochter (17) bij mislukte liquidatie drugsbaron

Onderschepte chatgesprekken geven volgens het OM 'een onthutsend beeld' van de werkwijze van een groepje mannen dat zich in 2019 liet inhuren voor criminele klussen. Een van de klussen was de moordaanslag in Amstelveen. "Het is waarlijk 'duivels werk' te noemen waarbij geld ogenschijnlijk het enige motief is van de verdachten", aldus de officieren van justitie.

De verdachten hebben zich steeds op hun zwijgrecht beroepen en ook gezegd dat zij het niet weten of zich het niet kunnen herinneren. De rechtbank Amsterdam doet op 18 juli uitspraak.