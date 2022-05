Amsterdamse schorttracktrainer Otter neemt sabbatical en keert mei 2023 terug

De 57-jarige Otter zal in mei 2023 terugkeren. De Amsterdammer zal met Kerstholt het shorttrackprogramma richting de volgende Olympische Spelen, 2026 in Milaan, ontwikkelen. Ondanks zijn sabbatical zal Otter één dag in de week beschikbaar blijven als klankbord. Sinds 2010 is hij in dienst bij de schaatsbond KNSB.