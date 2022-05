Volle klas bij Nederlandse les voor Oekraïense vrouwen: "Blij om iets te kunnen doen"

Internationale Vrouwencentrum (IVC) in Den Helder biedt sinds een aantal weken Nederlandse taalles aan voor gevluchte Oekraïense vrouwen. De klas zit nu al zo goed als vol met gemotiveerde vrouwen.

"Lekker, kaas, peer", zijn een aantal woorden die leerling Tania al op weet te noemen. Ze vluchtte uit Oekraïne en woont nu sinds een tijdje in Den Helder. Ze heeft al een paar keer de Nederlandse les van het Internationale Vrouwencentrum gevolgd en hoopt zich gauw verstaanbaar te kunnen maken in het Nederlands. "Ik hoop daardoor uiteindelijk met anderen te kunnen communiceren", vertelt ze nu nog in het Engels.