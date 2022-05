Raad van State vernietigt plan voor herinrichting 'Heilloze' Vennewatersweg 

De Raad van State heeft het plan voor een herinrichting van de Vennewatersweg in Heiloo van tafel geveegd. De gemeente wil een deel van deze weg opnieuw inrichten omdat hij nu 'door alle ontwikkelingen in Heiloo de extra verkeersdrukte niet goed aan kan'.

Die drukte wordt verwacht door nieuwe woonwijken en als de extra afslag A9 er komt. Daarom wil de gemeente onder meer dat er ontsluitingen komen aan de Vennewatersweg voor de nieuwbouwwijken Zuiderloo en Zandzoom.

Een omwonende en stichting Heilloze Weg gingen tegen deze herinrichting in hoger beroep, en met succes. Stichting Heilloze Weg laat aan NH Nieuws weten dat dit geen verrassing was: "Helemaal omdat bleek dat de rechter zeer ontevreden was over het feit dat de gemeente bepaalde rapporten te laat had ingeleverd. Hierdoor werden deze niet meegenomen in de besluitvorming."

De Raad van State oordeelt dat de gemeente op meerdere punten onzorgvuldig te werk is gegaan. Zo bleek tijdens de zitting dat de gemeente de herinrichting van de weg voor een groot deel nodig vindt voor de hogere hoeveelheid verkeer die verwacht wordt. Maar eerder gaf de gemeente juist aan dat de reconstructie nodig is om de verkeersveiligheid en doorstroming te bevorderen.