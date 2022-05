Angela zoekt al een leven lang naar haar dubbelganger in de Zaanstreek

Al sinds haar tienertijd wordt de 51-jarige Angela Pouwels voor iemand anders gehouden. "Ik zag je gisteren op de fiets bij de bibliotheek en riep nog naar je, maar je reageerde niet", vertelt Angela over een vriendinnetje van vroeger toen ze nog op de mavo zat. "En zo is het altijd geweest en de laatste tijd bijna wekelijks." En daarom wil ze heel graag eindelijk weten wie haar dubbelganger is.

Ooit, toen ze in de twintig was, heeft ze de kans gehad. Iemand had gezegd dat haar dubbelganger achter de kassa van een supermarkt werkte. "Ik ben gaan kijken en zag haar zitten. Ze leek inderdaad sprekend op mij. Maar ik durfde haar niet aan te spreken en ben weggegaan." Daar heeft zij nu spijt van en heeft daarom op Facebook een oproep gedaan.

"Ik ben zo nieuwsgierig naar wie het is en of ze nog zo op mij lijkt." Voor de foto doet ze haar bril af om zo het zoeken naar haar dubbelganger makkelijker te maken. Ze heeft op facebook al één reactie gehad en toont de foto. "Zij lijkt toch niet op mij, vindt je wel?"

Onbekend

Angela woonde 17 jaar in West-Friesland en keerde drie jaar geleden terug naar de Zaanstreek. En sindsdien wordt ze weer regelmatig geconfronteerd met het bestaan van haar dubbelganger. Weten die mensen dan niet wie het is en waar ze woont? "Nee," zegt Angela, "het zijn meestal ouderen die tegen me zeggen: 'Ik ken je ergens van of ik heb je laatst daar of daar nog gezien.'"

En daarom doet Angela een oproep. Mocht u weten wie haar dubbelganger is, mail dan naar [email protected].