Elliot Boyd's jongensdroom in vervulling en tentoonstelling van kunstenaarsfamilie

Sinds een paar jaar treedt Elliot op met een wervelende act van dans en muziek op kleine podia. Maar hij voelt dat hij eigenlijk bestemd is voor iets groters: "Mijn show komt meer tot zijn recht op een groot podium, maar dat is nu nog wel lastig natuurlijk. Ik hoop op meer kansen."Elliot Boyd's teksten zijn altijd autobiografisch. Zijn single 'Floating' gaat over een relatie die hij had met een andere man en hoe hij zichzelf daarin is kwijtgeraakt: "Er over zingen helpt me ook om het te verwerken. Als ik op het podium sta, dan voel ik die emoties weer, maar deze keer op een goede manier.

"Als kind namen mijn ouders mij mee naar bevrijdingspop om Alain Clarke te zien optreden en nu sta ik er zelf. Het is een droom die uitkomt. Al van kleins af aan maakt Elliot muziek. Hij kan zich de tijd dat hij niet zong of danste, niet heugen. "Vroeger was ik heel veel bezig met dans, ik wist al heel lang dat ik het podium op wilde. Ik wil niet van anderen afhankelijk zijn en zelf in de hand hebben wat ik maak, dus heb ik gekozen voor muziek, maar dans maakt nog steeds een onderdeel uit van mijn show."

Charley Toorop, Edgar Fernhout, Eva Besnyo

Directeur van het Stedelijk Museum Alkmaar Patrick van Mil, legt uit: "Ze hebben met elkaar gemeen dat het een familie is. Charley is de moeder van schilder Edgar Fernhout en de later beroemde filmer John Fernhout en John was dan weer getrouwd met fotografe Eva Besnyo. Ze zijn verbonden met elkaar en met Bergen, waar zij te midden van andere kunstenaars het hart van het artistieke leven vormden."

Een kunstenaarsdynastie dus, met Charley, dochter van de bekende kunstschilder Jan Toorop, als spil. In Bergen ontwikkelt zij de voor haar zo kenmerkende stijl van indringende portretten. Haar zoon Edgar treedt in haar voetsporen. Van Mil: "Edgar was nogal een verlegen jongen, Charley was veel expressiever. Het heeft lang geduurd voor Edgar zijn eigen stijl gevonden had. Maar die zoektocht is ook heel interessant. Er zat een enorme ontwikkeling van realistisch naar abstract in."

Belangrijke fotograaf

Schoondochter Eva Besnyo zou een van Nederlands belangrijkste fotografen worden. Zij legt het leven en werk van Charley en de kunstenaarskring om haar heen vast. En biedt zo een kijkje in het leven in die kunstenaarskring in Bergen in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw.

Het Stedelijk Museum Alkmaar stelt nu al haar werken van Charley Toorop en Edgar Fernhout tentoon, samen met foto's van Eva Besnyo.

De expositie Toorop, Fernhout en Besnyo is tot 26 juni te zien in de Bergense Schoolzaal van het Stedelijk museum Alkmaar.