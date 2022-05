Covid-carrièreswitch: Mark werd onverwacht test- en vaccinatielocatiecoördinator

Hij was planner bij een particuliere ambulancedienst, maar sinds anderhalf jaar is Mark van der Bel locatiecoördinator van de grote test- en vaccinatie paviljoens op Schiphol. "Ik werd gevraagd om één dag in de week bij te springen, dat is geëindigd in anderhalf jaar fulltime werk", zegt Mark.

En zijn werk zit er nog niet op. Nu de test- en vaccinatielocatie op Schiphol wordt gesloten, blijft Mark van der Bel voor de veiligheidsregio werken. Hij start de ontwikkeling van een nieuwe, kleinere testlocatie omdat het voorlopig mogelijk zal blijven je te laten testen.

Nieuwe 'covid' beroepen

De pandemie heeft indirect voor duizenden een onverwachte carrièreswitch veroorzaakt. Welke barman had kunnen denken dat hij, gekleed in overall en haarnet, dagenlang wattenstaafjes in neuzen zou duwen, betaald door de GGD. Zo verging het ook mensen die werden ingezet voor het bron- en contactonderzoek en coördinatoren van de test- en vaccinatielocaties. "Je stuurt de algehele procedure aan, dat is in meerdere organisaties zo, alleen dit is wel een hele andere tak van sport", vertelt van der Bel.

Wat het interessant maakte was onder meer het veranderende beleid. Ook van der Bel zat gespannen voor de Buis als Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie de nieuwe richtlijnen toelichtte. Op basis van die persconferentie schatte van der Bel in of hij een drukke of een rustige week voor de boeg had.