Vier mannen met elkaar op de vuist op Dirk Storklaan, politie zoekt beelden

De politie in Hoofddorp is op zoek naar mensen die gisteravond rond 17.30 uur een ruzie hebben gezien die behoorlijk uit de hand liep. Vier mannen gingen daarbij met elkaar op de vuist. Mensen die de ruzie gefilmd hebben worden verzocht de beelden te delen met de politie.

Een man die voorbij reed op een scooter zou de ruzie mogelijk gefilmd hebben volgens de politie. Ze vragen mensen die de ruzie hebben gezien of gefilmd om te bellen naar 0900-8844 of de beelden direct te delen via hun tipformulier.

Gewonden

Het gaat om een vechtpartij in de Dirk Storklaan tussen twee Hoofddorpers van 52 en 22 jaar oud, een Nieuw-Venneper van 51 jaar en een andere 51-jarige man. Toen de politie aankwam waren de mannen met elkaar in gevecht.

In een persbericht laat de politie weten dat een aantal van de mannen gewond was aan hun hoofd. Agenten hebben de mannen uit elkaar gehaald en ze zijn alle vier aangehouden.