College voor de Rechten van de Mens: OLVG discrimineerde transgender man

De man kwam bij het OLVG terecht omdat hij klachten had die verband houden met zijn baarmoeder en eierstokken, zoals hoofdpijn, misselijkheid, somberheid en buikpijn. In het ziekenhuis werd hij aanvankelijk behandeld met medicatie. Na enige tijd vroeg hij de gynaecoloog of het mogelijk was om zijn baarmoeder en eierstokken te verwijderen.

Daarvoor zou de man eerst voor evaluatie naar de psycholoog moeten, antwoordde de gynaecoloog. De man voelt zich hierdoor gediscrimineerd.

Bij transgenderzorg is het normaal gesproken de gang van zaken om iemand die in een transitie zit eerst naar een psycholoog door te verwijzen. Maarde zorgvraag van de man valt daar helemaal niet onder, aldus het College voor de Rechten van de Mens. De man wilde zijn eierstokken verwijderen omdat hij daar last van had, niet omdat hij transgender is.

'Leren en verbeteren'

Door de man eerst naar de psycholoog te sturen, discrimineert het OLVG dus, zegt het college. Volgens het OLVG, dat inmiddels met een reactie naar buiten is gekomen, is de uitspraak duidelijk: "Wij hadden in deze situatie anders moeten handelen."

"Iedereen heeft recht op de best mogelijke (medische) zorg die er is en iedere patiënt moet zich serieus genomen voelen", aldus het OLVG. "Onze zorgverleners zetten zich hier iedere dag met hart en ziel voor in. Wij nemen de klacht en de uitspraak van de rechter dan ook zeer serieus en gaan hierover met elkaar in gesprek om er zo van te leren en te verbeteren."