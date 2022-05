Onthulling Joods monument Alkmaar tot nader order uitgesteld: wachten is op materialen

Zo heeft de levering van zwart graniet uit India langer geduurd dan gepland en zijn materialen waarmee gietmallen, waarmee een bronzen band om het monument heen gemaakt worden, voorlopig niet leverbaar.

"De leverancier kan, vanwege allerlei internationale ontwikkelingen, niet verzekeren wanneer die levering plaats gaat vinden. Daarom is besloten om pas weer een datum te plannen als alle materialen zijn geleverd", meldt gemeente Alkmaar desgevraagd aan NH Nieuws.

Het ontwerp van het Namenmonument bestaat uit 180 zwarte zuilen van graniet. Die staan voor de Alkmaarse Joden die op 5 maart 1942 per trein werden dedeporteerd. Vele van hen kwamen uiteindelijk om het leven in een vernietigingskamp. Iedere zuil heeft een andere hoogte, wat de verschillende leeftijden symboliseert waarop de Alkmaarse Joden om het leven kwamen.

Op de bronzen band om de zuilen heen komen de namen en leeftijden te staan van de Joodse slachtoffers. En dat is belangrijk, vertelde burgemeester Anja Schouten eerder aan NH Nieuws. "Zoals een oud Joods gezegde luidt: je bent pas dood als je naam niet meer genoemd wordt." Ook komt de tekst 'mogen hun zielen opgeborgen zijn in de bundel van het eeuwige leven' op het monument te staan. Het is in de joodse traditie gebruikelijk deze tekst op een graf te plaatsen.