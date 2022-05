Vijf Texelse basisscholen samen in één gebouw: 'Skool' voor het eerst in gebruik

Het nieuwe Onderwijscentrum 'Skool' waar vijf Texelse scholen in zijn ondergebracht is vanochtend voor het eerst in gebruik genomen door de leerlingen. De kinderen van de Jozefschool, Thijsseschool, Kompasschool, Vrije School en De Fontein kregen voor de eerste keer les in hun nieuwe onderkomens in het nieuwe schoolgebouw in Den Burg.