XL-teststraat Schiphol na anderhalf jaar voorgoed gesloten

Wie sinds 11 april een coronabesmetting vermoedt of positief blijkt met een zelftest, hoeft niet meer naar een GGD-locatie voor een PCR-test. Daardoor kan de gezondheidsdienst in heel Nederland afschalen. In de regio Kennemerland worden alleen de XL-paviljoens op Schiphol gesloten. Daarvoor komen kleinere test- en vaccinatielocaties voor in de plaats.