FC Volendam ziet Jim Beers naar Quick Boys vertrekken en bindt talent Imran Nazih

Jim Beers zet zijn carrière voort bij Quick Boys. De tweededivisionist neemt de vleugelaanvaller over van FC Volendam. Bij het gepromoveerde Volendam had de 21-jarige Volendammer een aflopend contract. Daarentegen tekent Imran Nazih zijn eerste profcontract bij de ploeg van trainer Wim Jonk.

Bij Het Nieuwe Oranje speelde Beers zijn wedstrijden voornamelijk in de tweede divisie bij Jong FC Volendam. Daardoor kent hij de competitie al goed. "Het niveau van deze competitie is best hoog. Er zijn meerdere ploegen actief die niet onderdoen voor clubs aan de onderkant van de eerste divisie. Het is voor mij dan ook geen verrassing dat er in het bekertoernooi regelmatig profclubs sneuvelen in onderlinge duels met topamateurs", aldus Beers.

In Katwijk wordt Beers herenigd met een goede vriend en oud ploeggenoot. "Nick Runderkamp is een goede vriend van me. Ik heb met hem samengespeeld bij FC Volendam en zie hem ook buiten het voetbal om. Nick heeft lovende woorden over de club verteld. Verder ziet het plaatje wat Quick Boys heeft geschetst er gewoon erg goed uit", vertelt Beers op de website van Quick Boys.

View this post on Instagram

Beers doorliep een groot gedeelte van de jeugdopleiding van FC Volendam. Tussen 2011 en 2014 speelde hij bij Ajax, om vervolgens weer terug te keren in het vissersdorp. Vorig jaar tegen FC Den Bosch (1-5 winst) maakte Beers zijn debuut voor Het Nieuwe Oranje. In totaal speelde Beers zes wedstrijden in het eerste elftal van FC Volendam.

Contract

Bijna tegelijkertijd heeft FC Volendam het talent Imran Nazih een contract aangeboden. De 16-jarige middenvelder komt uit de jeugdopleiding en tekent zijn eerste profcontract.

In de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht zat hij voor het eerst in de selectie van Volendam. “Ik ben blij dat ik mijn eerste contract mag tekenen, het is een mooie dag voor mij en mijn familie”, zegt Nazih op de clubsite. “FC Volendam is een warme club waar ik een goed gevoel bij heb. Dit is het begin van iets moois, waar we samen naar toe gaan werken.”

Nazih speelde in de jeugdopleiding van Ajax en speelde voor SVV Nieuw-West United en Zeeburgia. Dit seizoen maakte hij zijn debuut in de tweede divisie bij Jong FC Volendam en speelde hij in het Nederlands elftal Onder-16.