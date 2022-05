De Peiling: de kassamedewerker mag nooit verdwijnen

Steeds minder mensen rekenen hun boodschappen af bij een kassamedewerker, meldt Nu.nl . Daarvoor in de plaats kiezen steeds meer mensen voor zelfscannen tijdens het boodschappen doen of zelfscannen bij de kassa. Vooral onder de dertigminners is het scannen populair.

Marktonderzoeker GfK laat weten dat dit jaar de helft van de mensen in de supermarkt niet naar een kassa gaat waar een medewerker achter zit. Vorig jaar rekende 55 procent nog af bij een kassamedewerker. Het zijn vooral 65-plussers die liever op de 'ouderwetse' manier hun boodschappen doen bij de supermarkt.

Zelfscannen

Vooral het zelfscannen bij de kassa wint aan populariteit, in een jaar tijd nam dat toe tot bijna een vijfde van de supermarktbezoekers. "Het gaat dan vooral om de kleine mandjes met boodschappen", zegt Norman Buysse van GfK.

Supermarkten hebben veel baat bij het zelfscannen, omdat zij minder mensen hoeven in te huren voor achter de kassa. Een kwart van de mensen doet boodschappen met een scanner in de hand. Deze manier is een stuk minder populair omdat het niet altijd even praktisch is.

Praatje in de winkel

Supermarkten zullen ook altijd wel een kassa met caissière aanbieden voor de mensen die contant willen betalen. "En er is ook nog een groep mensen die het gewoon leuk vindt om boodschappen te doen. Die nemen er de tijd voor, maken een praatje in de winkel én bij de kassa", aldus Norman Buysse van het GfK.