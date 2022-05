Oud-Ajacied Henk Groot (84) overleden

Oud-Ajacied Henk Groot is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat laat Ajax vandaag op haar website weten. De geboren Zaandijker groeide bij Ajax uit tot een echte doelpuntenmachine. Tussen 1959 en 1970 scoorde hij liefst 207 keer voor de club. Hij deed dat in 305 officiële duels.

Bij Ajax zou Groot uiteindelijk vier keer landskampioen worden en twee keer de topscorerstitel pakken. In het seizoen 1960/61 scoorde Groot 42 goals. Alleen PSV-spits Coen Dillen wist in één eredivisie-seizoen vaker te scoren (43 keer in 1956/1957).

Groot onderbrak zijn periode bij Ajax in 1963 door voor een recordbedrag van 250.000 gulden de overstap naar Feyenoord te maken. Ook daar deed hij het niet slecht: in Rotterdam scoorde hij 34 keer in 54 wedstrijden. In 1965 keerde Groot weer terug naar Amsterdam, waar hij vanaf dat moment nog 101 wedstrijden zou spelen. In 1969 kwam er abrupt een einde aan zijn carrière toen hij tijdens een interland tegen Polen een schop kreeg en daarbij zijn kniebanden scheurde.