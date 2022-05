Ook medewerkster gevangenis Zaanstad bedreigd door mogelijk meerdere gevangenen

De aangifte en het onderzoek worden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan deze zender bevestigd.

Eerder deze week meldde de regionale omroep L1 dat een vrouwelijke medewerker van de gevangenis in Roermond werd geintimideerd. Háár auto en woning werden deze maand beklad en vernield - met daarbij een verwijzing naar de gevangenis.

"Concrete bedreigingen of signalen van bedreigingen door gedetineerden richting medewerkers komen helaas soms voor binnen de DJI en dus ook binnen JC Zaanstad", aldus een woordvoerder van de DJI vandaag tegen NH Nieuws.

Ze stelt dat afgelopen jaar 'bij een medewerkster signalen waren van een bedreiging door (een) gedetineerde(n)'. Vanwege de privacy van de vrouw gaat de DJI niet in op de aard van de bedreigingen, maar bronnen binnen de gevangenis zeggen tegen NH Nieuws dat deze 'ernstig' waren en zelfs doorgingen bij haar thuis. Over de reden van de bedreigingen door mogelijk meerdere gevangenen is officieel nog niets bekend.

De vrouw is na de incidenten door de gevangenis begeleid en 'er is voor de medewerkster en de directie nu geen reden meer tot zorg', aldus een woordvoerder. Ze zou inmiddels weer aan het werk zijn op een andere afdeling en de mogelijk betrokken gevangene(n) zijn overgeplaatst.

Dodenlijst personeel

In januari sloegen vakbonden van gevangenispersoneel alarm over het groeiend aantal intimidaties binnen de muren en ook medewerkers uitten hun zorgen erover tegenover NH Nieuws.

In augustus was er bijvoorbeeld nog veel te doen om vermeende intimidaties van een crimineel in de gevangenis van Zaanstad. Er zou onder meer een dodenlijst rondgaan met namen van medewerkers. De betreffende gedetineerde is toen halsoverkop overgeplaatst naar een andere gevangenis, zo berichtte De Telegraaf destijds.