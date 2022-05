Oud-burgemeester Rob Posthumus (73) van Koggenland overleden

"Wij herinneren Rob als een energiek, ervaren boegbeeld met een groot hart voor Koggenland. Hij stond bekend als een vriendelijk en benaderbaar persoon voor iedereen. Een verbinder en bestuurder in hart en nieren", laat de gemeente in een reactie weten.

Rob Posthumus was van 2013 tot 2019 burgemeester van Koggenland. Op 1 april 2019 legde Posthumus legde zijn taken neer als burgemeester, waarna hij met pensioen ging. Voordat hij burgemeester werd, was de VVD’er onder meer raadslid, wethouder en locoburgemeester in Blaricum.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]