Huurverhogingen van 100 euro, ondanks slecht onderhoud en hoge energieprijzen

Honderd euro meer huur per maand, oftewel een huurverhoging van tot wel 15 procent. Dat mogen veel huurders van Velison Wonen in Velsen komend jaar gaan betalen, ondanks totaal andere adviezen van de Huurdersraad, vaak gebrekkig onderhoud en energieprijzen die de pan uit rijzen. "Mijn huur is in tien jaar verdubbeld, maar mijn salaris zeker niet", laat René Ruijgvoorn, één van de huurders, weten.

Voorzitter Raymond Crezee van de Huurdersraad van Velison Wonen is verbolgen over de huurverhogingen en de manier waarop de corporatie die er volgens hem doorheen heeft gedrukt. "Door die hoge energieprijzen hebben wij met de Huurdersraad Velison geadviseerd dit jaar géén huurverhoging door te voeren. Mensen komen daardoor in nood."

Huurders zitten met hun handen in het haar. De energieprijzen zijn flink omhoog gegaan en naar ervaring van de huurders doet Velison vaak (te lang) te weinig om de huizen goed te onderhouden. Maar velen kregen wel een brief in de bus met een huurverhoging van honderd euro vanaf komende 1 juli.

Maar dat advies, en twee latere andere adviezen om slechts minimale huurverhogingen te doen, sloeg Velison in de wind.

Crezee: "In het kort: we vroegen Velison om huizen met een laag energielabel tegemoet te komen. Het bedrijf was verplicht de labels te verbeteren tot een gemiddelde van energielabel B. Dat hadden corporaties onderling afgesproken." Die verbetering is nog niet gebeurd, maar de tegemoetkoming ook niet.

Crezee: "We kregen nul op het rekest, en Velison deelt nu gewoon de maximale huurverhogingen uit omdat zij dat zelf wilde."

'Zelf een nieuwe keuken geplaatst'

En daar plukken veel Velsenaren de wrange vruchten van. René Ruijgvoorn, die van Velison Wonen huurt in Velserbroek, is één van de huurders die komend jaar 100 euro extra huur per maand mag gaan betalen. Hij stelt: "Sinds 2010, toen ik hier ben komen wonen is de huur verdubbeld. In dezelfde tijd ben ik zelf ongeveer 8 procent meer gaan verdienen. Dit jaar ga ik van 953 naar 1053 euro per maand."

Maar ondanks die hogere huur, regelt hij het grotere opknapwerk van het huis gewoon zelf. "Ik heb zelf in de tijd dat ik hier woon de badkamer gerenoveerd en boven een toilet gemaakt. En ik heb zelf een nieuwe keuken geplaatst, want daar doen ze ook niets aan."

De klussen die hij wel aan Velison laat, worden niet of niet goed uitgevoerd. René: "We zijn al vijf jaar bezig om te kijken of ze de zijgevel willen voegen. Ze roepen steeds 'ja', maar er gebeurt niets. En het schilderwerk buiten dat elf jaar geleden en twee jaar geleden is gedaan, is om te janken."

