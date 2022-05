IJmond NL V 100 euro huur erbij voor Willem: "Je kan straks in je tuin gaan zitten en geen leuke dingen meer doen"

Willem Blok keek raar op toen hij de brief van woningcorporatie Velison Wonen op de mat kreeg. 100 euro huurverhoging, oftewel 13 procent, werd hem in de maag gesplitst. Het voelt wrang door jarenlang gebrekkig onderhoud en een thuiswonende, werkende zoon die nergens heen kan, maar wél meetelt bij de forse huurverhoging.

De huurverhoging valt Willem rauw op zijn dak, vooral vanwege het onderhoud van Velison, dat te wensen overlaat. De voorbeelden zijn legio. Hij heeft zelf de rand van zijn ramen maar dichtgekit, om tocht bij noord tegen te gaan. "Zelf de ramen vervangen mocht niet van de corporatie, dat moest collectief gebeuren." Niet te zien in de video: ook de isolatielaag in Willems dak is al een tijdje dringend aan vervanging toe. "Dat was van plastic en wol. Maar bij het installeren van een dakraam zag ik dat het plastic helemaal verteerd was en de wol tegen de dakpannen aanzat. Dat isoleert helemaal niet meer."

Lees ook IJmond Huurverhogingen van 100 euro, ondanks slecht onderhoud en hoge energieprijzen

Tussendoor maakt Willem duidelijk: "Ik wil niet zeuren, of als zeur overkomen. Volgens mij is het meer de schuld van het Rijk dan van Velison, omdat het Rijk woningcorporaties niet genoeg helpt." Hoe het ook zij, hij is er wel de dupe van. Willem: "Ik niet alleen, velen met ons in de omgeving." Hij legt uit: "In de kelder staat regelmatig een laag water. Dat is hier zo en bij diverse andere woningen. We moeten het allemaal wegpompen, maar sommige pompen zijn stuk, of die moeten we uit het zand trekken. De woningbouw zegt er iets aan te doen, maar aan het eind van het liedje zitten we nog steeds met hetzelfde probleem. En dat is al 36 jaar zo."

Quote "Dit gaat omhoog, dat gaat omhoog. Je kan straks in je tuintje blijven zitten en ophouden met leuke dingen doen" Willem Blok, huurder van Velserbroeks huis van Velison

En er is nog iets anders aan de hand, dat de huurverhoging van honderd euro éxtra wrang maakt: het salaris van de zoon van Wim, die nog bij hem en zijn vrouw inwoont, wordt meegeteld bij het optellen van 13 procent op de huurprijs in het komende jaar. Willem: "Hij is in de dertig, maar een betaalbaar huis in de buurt is voor hem en zijn vriendin niet te krijgen. Zij woont ook bij haar ouders." En waar houden de prijsstijgingen op? Willem ziet het somber in: "Dit gaat omhoog, dat gaat omhoog. Je kan straks in je tuintje blijven zitten en ophouden met leuke dingen doen."

Reactie Velison Een woordvoerder van Velison Wonen meldt: "Samen met de Huurdersraad van Velison Wonen een integraal, rechtvaardig huurbeleid te hebben afgesproken voor Velison Wonen en haar huurders." "De opbrengst van de huurverhoging is nodig voor de jaarlijkse kostenstijgingen van het onderhoud, directe woonomgeving en het beheer van de woningen. Daarnaast zetten we de huuropbrengsten in om onze woningen energetisch te verbeteren en om woningen te bouwen om de problemen op de woningmarkt te verlichten." De huurdersraad spreekt fel tegen dit 'samen te hebben afgesproken'. Voorzitter Raymond Crezee: "Er is niks gedaan met onze drie adviezen om geen of weinig huurverhoging door te voeren. Velison heeft die adviezen in de wind geslagen en zijn eigen plan getrokken."