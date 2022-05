Dit moet je zien: Wim speelt songfestivalhit S10 op Hilversums raadhuiscarillon

"Ik vind het een mooi nummer", zegt de stadsbeiaardier van Hilversum, terwijl hij de toren van het Raadhuis van Dudok opklimt. "Er zit een duidelijke melodie in, wat het al snel geschikt maakt voor de beiaard. Als je het mee kan fluiten zit het goed", legt hij uit. Bij het spelen van de beiaard worden namelijk de franjes van het nummer weggelaten. "Je houdt eigenlijk alleen de kern van het nummer over. Dan kan je pas echt zien of het een goed nummer is." En dat is bij De Diepte het geval.

Naast de Nederlandse inzending van dit jaar speelt Ruitenbeek ook nog een flink aantal songfestivalklassiekers, zoals Ding-a-Dong van Teach-In, Arcade van Duncan Laurence, Slow Down van Douwe Bob en 'n Beetje van Teddy Scholten. "Songfestivalnummers lenen zich wel voor de beiaard. Er zit vaak een duidelijke melodie in."

De klanken van S10 klinken boven Hilversum. Tekst gaat door onder de video.