Ruim 1.800 handtekeningen om strandtent Blaricum Beach toch te realiseren

De mensen achter Blaricum Beach zijn een petitie gestart om hun strandtent toch dit jaar te realiseren. Tot nu toe zijn er ruim 1.800 handtekeningen binnen gehaald. Stichting Vrienden van 't Gooi (VVG) is tegen de komst van de strandtent en zorgt voor uitstel van de bouw door een bezwaarschrift en voorlopige voorziening aan te vragen.

De Vereniging van Vrienden van 't Gooi zijn tegen omdat 4 mei een omgevingsvergunning is verleend door de gemeente Blaricum om aan het Stichtse Strand zeven containers en een terras te plaatsen om zo tijdelijke strandtent Blaricum Beach te realiseren.

"Dit terwijl de rechter eerder deze aanvraag van het paviljoen had afgekeurd om het niet voldeed aan de eisen opgesteld door Natuurnetwerk Nederland", laat de VVG weten. Maandag zou de eerste containers geplaatst worden, maar zover is het nog niet gekomen.

"Men realiseert zich niet dat het beschermde natuur is", zegt Dolf van Elten van de VVG. "Als er wielen onder zouden zitten zou het mogen, maar zeven containers en een terras is een bouwwerk. Dat is bijna hetzelfde als een gebouwd paviljoen."

Petitie

Uitbaters van Blaricum Beach, Erik Joossen en Marita van Steenbeek, laten het hier niet bij zitten en zijn dinsdag een petitie gestart. Het stel is ervan overtuigd dat de Blaricummers grote behoefte hebben aan de komst van de strandtent. Dat blijkt ook wel uit de reacties en de hoeveelheid handtekeningen. "Tot nu toe is de petitie ruim 1.800 keer ondertekend en dat gaan er vast nog meer worden", zegt Joossen.

Het uitbatersstel is ervan overtuigd dat de strandtent ook bijdraagt aan het schoner, mooier en veiliger worden van het Stichtse Strand en hoopt ook dat de gemeente het Blaricumse strand blijft steunen. Ook zeggen ze de natuur geen schade toe te brengen.

"We snappen dat mensen het heel prettig vinden om op het strand een hapje te eten en een drankje te drinken, maar het is en blijft beschermde natuur", reageert Van Elten op de hoeveelheid handtekeningen. "Wij zouden het prima vinden als er een strandtent komt, maar dan op een andere bestemming en met vervangende natuur. Mocht dat het geval zijn dan denken wij graag mee."