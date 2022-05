Al 75 jaar lang voorziet de familie Pravisani Egmond aan Zee van ijs

75 jaar geleden zijn de grootouders van Fabio en Daniela Pravisani een ijssalon begonnen in Egmond aan zee. De twee kleinkinderen runnen de ijssalon nog steeds. "Veel mensen komen hier langs met een herinnering aan vroeger", vertelt Daniela.

Fabio leerde het vak van zijn vader, die het weer van zijn vader leerde. Inmiddels 75 jaar verder maakt Fabio de hele zomer ijs, hij begint om 8:00 uur in de ochtend en gaat pas weg als de winkel dicht gaat. "Het zijn wel lange dagen, de winkel gaat op het vroegst om 21:00 uur dicht", aldus Fabio.

"Toen mijn opa begon met het maken van ijs had hij maar drie smaken vanille, citroen en hazelnoot", vertelt ijsmaker Fabio. "In mijn jeugd werd de smaak stracciatella in de winkel geïntroduceerd."

"Ze zijn wel al vaak in de winkel te vinden, alleen dan om ijssjes te eten"

Quote

Al dat ijs wordt geschept door Daniela, de zus van Fabio. "Wij hebben veel vaste klanten, ook mensen uit het buitenland", zegt Daniela. De moeder van de twee is inmiddels 81 en met pensioen. "Nah, pensioen... ze komt nog wel regelmatig kijken of het wel goed gaat in de winkel", lacht Daniela.

Opvolging

Of de winkel zijn einde vind bij broer en zus Pravisani? "Ik heb twee kinderen van 6 en 11, maar die zijn nog te jong om te bepalen of ze ons gaan opvolgen", vertelt Daniela. "Van mij mogen ze het overnemen en er 100 jaar van maken", zegt Fabio. "Ze zijn wel al vaak in de winkel te vinden, alleen dan om ijssjes te eten", besluit Daniela.