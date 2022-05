In het nieuwe Groote Museum in Artis 'voel je je weer een kind van acht'

Hoeveel je als mens op andere dieren lijkt, is sinds kort te ontdekken in het Groote Museum in Artis. Het museum was 75 jaar dicht voor publiek, maar werd vandaag door Koningin Máxima officieel heropend. "Wat je hier ziet, is een spiegel van jezelf."

Die laatste woorden zijn van Haig Balian, artistiek leider van het project. "Dus je ziet jezelf terug, maar je ziet ook hoe ongelofelijk je op andere organismen lijkt." Die gelijkenissen tussen mens en dier zijn volgens Balian de missing link naar een normaal dierentuinbezoek: "Eigenlijk hebben we relatief weinig inzicht op wie we zijn en hoe dat andere leven op aarde in elkaar zit."

Het is allemaal te ontdekken in het oudste museumpand van Nederland, gebouwd in 1851. Van de 171 jaar dat het gebouw er staat, was het de laatste driekwart eeuw niet meer voor publiek toegankelijk. Zes jaar geleden besloot Artis daar verandering in te brengen. "Het is zo'n mooie ruimte", viel Artis-directeur Rembrandt Sutorius op toen hij op een dag het pand binnenstapte, dat hij zich afvroeg: "hoezo is hier ongeveer de afgelopen eeuw niets gebeurd?"

Burgemeester Femke Halsema, die ook bij de opening aanwezig was, is in ieder geval fan: "Het is net alsof je door een groot avonturenboek loopt. Alsof je weer acht of tien bent en kijkt hoe de wereld is ontstaan."