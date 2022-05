Mexicaans restaurant weer open na tweede brand: "Het was een bereklus"

Na een onwaarschijnlijke hoeveelheid pech ziet de wereld voor Gre Kok er weer wat beter uit. Volgende week gaat haar Mexicaanse restaurant Pancho’s in Zaandam weer open na een brand eind maart. Die brand was niet de eerste: in 2020 brandde het restaurant ook al af. "Ik krijg heel veel reacties al. Mensen vinden het fantastisch", zegt een blije Gre.

In 2020 was het restaurant nog gevestigd aan de Rozengracht. Na de brand daar verhuisden ze naar de Dam, waar het dus weer misging. "Het is gewoon verschrikkelijk dat het je twee keer gebeurt", blikt Gre terug. Ze zegt dat alle beveiliging op orde was. De brand eind maart kwam door warme handdoeken die net op de droger kwamen. Die waren neergelegd op de vrieskist, waarna het is gaan broeien.

Twee keer brand in korte tijd in restaurant Pancho's Cantina - NH Nieuws

Gre: "We keken alles honderd keer na voordat we weggingen en dan gebeurt het toch. En dat stukje moet je loslaten, dat heet vertrouwen en dat kost gewoon tijd. Je hebt angst ervoor. Alles was goed beveiligd, we hadden overal rook- en koolmonoxidemelders. We waren aangesloten op de meldkamer. Je bent straks nog bang om je zaak te verlaten joh. Maar we hebben er zo veel zin in weer!"

De heropening had heel wat voeten in de aarde. "Het was een bereklus. Heel veel elektra was doorgebrand. De hele kelder moest leeg en gewitteld worden. Er moet zo veel gebeuren na een brand. De roetschade die je ervan hebt… ontzettend. Reinigen, het weggooien en nieuw aanschaffen van spullen. Die zijn ook niet zomaar voorhanden altijd. Maar het is gelukt."

Volgende week dinsdag vanaf 16.00 uur gaat het restaurant weer open.