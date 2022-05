Niet binnen, maar buiten les: Bussumse school opent schoolplein met 'buitenlokaal'

"Het is net alsof je gewoon vrij bent van school. Het is een soort van speeltuin waar je met z'n allen zit te spelen", gaat Jelmer vrolijk verder. In het buitenlokaal repeteert hij vandaag samen met zijn groep voor de eindmusical. "Je hebt hier meer ruimte en zit lekker met iedereen naast elkaar. Zo krijgen we een beetje het juiste gevoel."

"Op deze manier worden de kinderen op een andere manier geprikkeld", legt juf Daisy van Breukelen uit. "Zo houd je ook de aandacht erbij en zijn de leerling zowel betrokken bij de lessen als buiten."