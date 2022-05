Boeren maken zich zorgen om rattenplaag op Texel: "Loopt de spuigaten uit"

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Natuurmonumenten erkennen dat er ratten zijn, maar zij zien er minder problemen in dan veehouder Henk van der Star.

"In de winter zitten er ratten in de dijk die daar op zoek zijn naar voedsel, naar mosseltjes en oesters", zegt Jorrit Voet van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "De meeste zitten op de dijk waar onder de grasbekleding de dijk is verhard en die hebben dus geen invloed op de waterveiligheid. In de zomer is er overal genoeg eten te vinden en graven ze niet in de dijk."

Vangkooien

"De gaten die jullie hebben gezien, hebben wij ook opgemerkt. De dijk is daar niet verhard en die gaten worden gedicht. Ook gaan we de ratten bestrijden. Niet nu, want de ratten zitten nu niet in de dijk dus ook niet in het gebied waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Bovendien zijn we in afwachting van een nieuwe vergunning voor rattenbestrijding. In het najaar zullen we de populatie aan ratten proberen te beperken met behulp van vangkooien.”