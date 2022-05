Taakstraf voor organiseren 'ayahuasca-retreat' met dodelijke afloop in Haarlemse woning

Een man en een vrouw die eind 2019 een 'ayahuasca-retreat' organiseerden in hun woning in Haarlem zijn door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Ook kreeg het duo een voorwaardelijke celstraf van twee weken en een proeftijd van twee jaar. Op de laatste dag van de retreat overleed één van de deelnemers door gebruik van het verboden ayahuasca in combinatie met andere middelen.

Ayahuasca

Ayahuasca is een verzamelnaam voor een drankje dat wordt gebrouwen van verschillende planten en werkt hallucinerend door de stof DMT.

Tijdens zogenaamde ceremonies komen mensen bij elkaar en drinken ze het drankje als thee. Begeleiders zeggen spreuken of maken muziek. De officiële ceremonies komen met name voor in sommige Zuid-Amerikaanse culturen, maar winnen volgens de website Drugsinfo de laatste jaren aan populariteit in ons land.

Deelnemers kunnen in een droomwereld terechtkomen waardoor ze inzichten krijgen over hun leven. Aan het gebruik van het drankje zitten risico's verbonden. Soms kan men terechtkomen in een bad trip. DMT wordt in Nederland gezien als harddrug.